Париж потратит 6,2 миллиарда евро проект проведения Олимпийских игр-2024

Париж потратит 6,2 миллиарда евро на реализацию проекта проведения летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на презентации проекта.

Более точные финансовые детали парижского олимпийского проекта станут известны в начале октября.



Ожидается, что Олимпийская деревня расположится в пригороде Парижа — Сен-Дени, неподалеку от стадиона Стад де Франс. После проведения Игр постройки будут переоборудованы в жилые помещения, общее число которых составит примерно 3,5 тысячи.



К настоящему времени 95% объектов из тех, что оргкомитет планирует использовать для проведения Игр в Париже в случае победы города, уже находятся в эксплуатации. В частности, речь идет о Стад де Франс, кортах Ролан-Гаррос, стадионе Parc des Princes, национальном велодроме, арене Берси и других.



Планируется также, что соревнования по боксу пройдут в концертном зале Zenith, Гран Пале примет фехтовальщиков и, возможно, борцов тхэквондо, а на Марсовом поле, в двух шагах от Эйфелевой башни, будут проходить турниры по пляжному волейболу. На наибольшем удалении от Парижа — в Марселе — пройдут соревнования по парусному спорту.



Срок подачи заявок городов на проведение Олимпиады-2024 истек 15 сентября прошлого года, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил список из пяти кандидатов, в который вошли Гамбург (Германия), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Будапешт (Венгрия).



Окончательное решение о месте проведения Игр-2024 должно быть принято 15 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в Лиме. Летние Игры 2016 и 2020 годов будут проведены в Рио-де-Жанейро и Токио. С учетом того, что еще никогда в истории Олимпиады три раза подряд не проходили за пределами Европы, Лос-Анджелес считается аутсайдером в споре за право проведения Олимпиады-2024

