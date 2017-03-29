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МОК хочет определить хозяев сразу двух Олимпиад за одну сессию

Денис Быстров
Источник:  RT на русскомКомментарии

Международный олимпийский комитет во время сессии организации в сентябре текущего года хочет определить хозяев сразу двух ближайших летних Олимпиад.

За право провести Игры в 2024 году борются Париж и Лос-Анджелес. Победившая заявка примет соревнования через семь лет, а проигравшая, по задумке МОК, — через 11. При этом ни Франция, ни США не планируют новые кампании на 2028 год в случае неудачи.

В Лиме 13 сентября состоится 130-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой будет выбрана столица летних Олимпийских игр 2024 года. Свои заявки на проведение соревнований подали пять городов: Париж, Лос-Анджелес (выигравший внутри страны соперничество с Бостоном), Будапешт, Рим и Гамбург. В итоге до решающей стадии добрались только французская и американская заявки. Немецкий город, а потом уже столица Италии и Венгрии из гонки за право провести Олимпиаду через семь лет выбыли.

Сход Будапешта с дистанции сделал Париж фаворитом по сравнению с Лос-Анджелесом. Даже когда круг претендентов был шире, некоторые члены МОК считали перспективы американцев туманными. На условиях анонимности они отмечали неуместное вмешательство США в допинговый скандал, связанный с российскими спортсменами. Не одобряли в ведомстве Томаса Баха и чрезмерное вмешательство Министерства юстиции США в дело против чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в 2015 году.

Кроме того, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти отмечал, что избрание Дональда Трампа на пост президента едва ли поможет американцам спустя 32 года вернуть летнюю Олимпиаду в страну. Новый глава государства, в свою очередь, положительно отнёсся к идее проведения Игр в Калифорнии, а вот МОК деятельность Трампа не одобряет — в организации осудили его указ о запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран.

МОК пытается решить проблему выбора города, который примет летние Олимпийские игры, беспрецедентным способом. На сентябрьской сессии в организации хотят путём голосования определить олимпийские столицы сразу двух Олимпиад: 2024 и 2028 годов. Победивший кандидат — Париж или Лос-Анджелес — примет главный старт четырёхлетия в 2024 году, а проигравший — в 2028-м. 11 или 12 июля рабочая группа МОК объявит о том, возможно ли на сессии в Лиме в сентябре определить хозяина Игр-2028 без голосования.

При этом ни французская сторона, ни американская возможной перспективе не рады. «У нас есть только одна цель — проведение Олимпиады в 2024 году. Мы думаем только об этом. Наш проект рассчитан только на Игры-2024. Олимпиады-2028 в Париже не будет. Для нас и наших партнёров это очевидно. Париж проводит четвёртую заявочную кампанию. Мы научены горьким опытом предыдущих заявок. Это наш последний шанс, так что либо сейчас, либо никогда», — приводит слова главы заявочного комитета Парижа Тони Эстанге Inside the Games.

Похожую позицию заняли и главные конкуренты европейцев. «Мы боремся за проведение Олимпиады в 2024 году — и точка. Мы не рассматриваем другой вариант», — заявил Гарсетти. Мэр Лос-Анджелеса также отшутился в адрес французской заявки. «Мне бы хотелось посетить моих друзей в Париже в 2028 году», — добавил чиновник. При этом в США официально дали понять, что также рассчитывают только на 2024 год, подчёркивая, что Лос-Анджелес — «правильный город» с точки зрения климата и кризиса в олимпийском движении, который, по мнению американцев, имеет место.

Заявочная кампания Лос-Анджелес-2024 и впрямь идёт удачнее по сравнению с последней попыткой США принять летнюю Олимпиаду. Чикаго боролся за проведение Игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио-де-Жанейро. Город ветров сошёл с дистанции после первого раунда голосования — не помогло американцам даже присутствие в октябре 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене Барака Обамы, пребывавшего в зените своей популярности на волне недавнего избрания на пост президента США.

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