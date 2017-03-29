Леонид Тягачев: Может, МОК хочет помочь слаборазвитым странам?

Бывший президент ОКР Леонид Тягачёв прокомментировал сообщения о новом порядке определения города, принимающего Олимпиаду



- Я впервые слышу об изменениях в порядке выбора города, принимающего Олимпиаду. Есть устав МОК, по которому ведётся процедура голосования. Значит, на ближайшей сессии организации будут внесены поправки в устав, и только потом могут быть предложены соответствующие изменения в процесс выбора города-хозяина Игр. Исторически так сложилось, что страна, которая будет принимать Олимпиаду, определяется за семь лет до её проведения. Не так принципиально, за какой срок выбирать хозяина соревнований, потому что все страны, где главный старт четырёхлетия проходил, развиты. Может, МОК хочет предоставить шанс менее развитым государствам принять Олимпиаду? - заявил Тягачев в интервью RT.





