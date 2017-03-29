РФПЛ допустила стадион «Ростова» к проведению матчей национального первенства
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к проведению матчей чемпионата страны.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отличная солнечная погода сегодня в Ростове-на-Дону.— Football Club Rostov (@rostovfc) 29 марта 2017 г.
До южного дерби с "Краснодаром" осталось 5 дней! pic.twitter.com/aFFEay2HvL
3 апреля в 21-м туре «Ростов» сыграет на своем поле с «Краснодаром».
Ростовчане занимают седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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