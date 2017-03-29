Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

80 процентов молодых французов поддерживают заявку Парижа

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Свыше 80 процентов французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпиады

Согласно проведенному недавно опросу, 82 процента французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 2024 году, в Парижском регионе поддержка среди молодежи достигает 88 проц. Об этом сообщил комитет Парижа по подаче заявки на проведение Игр.

Институт общественного мнения Elabe по поручению парижского комитета по подаче заявки на проведение игр в форме интернет-анкетирования провел данный опрос среди 1000 респондентов в возрасте 15-25 лет. Результаты показали, что 82 проц французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпиады, 72 проц французских молодых людей оптимистично оценивают шансы Парижа на получение права проведения Олимпийских игр, 74 проц молодых парижан намерены посетить Олимпиаду в качестве зрителей.

Город, в котором состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, будет объявлен на заседании Международного олимпийского комитета в Лиме в сентябре этого года. В числе кандидатов остались только Париж и Лос-Анджелес.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Тягачев: Может, МОК хочет помочь слаборазвитым странам?МОК хочет определить хозяев сразу двух Олимпиад за одну сессиюПариж потратит 6,2 миллиарда евро проект проведения Олимпийских игр-2024Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984Лос-Анджелес снова претендует на проведение Олимпиады. «Советский спорт» вспоминает, как прошлые Игры в этом городе изменили историюЛос-Анджелес планирует провести самые инклюзивные Игры в историиЛос-Анджелес планирует провести самые инклюзивные Игры в историиИздание приводит еще один убедительный аргумент: Лос-Анджелес-2024 подтвердит приверженность делу «наиболее инклюзивных Игр в истории».Будапешт отозвал заявку на Игры-2024Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 годаСтолица Венгрии не будет бороться за право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.За право провести ОИ-2024 поборются Будапешт, Лос-Анджелес и ПарижИсполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам сегодняшнего заседания объявил, что число претендентов на проведение Летних Олимпийских Игр и Паралимпиады 2024 года сократилось до трех городов.Рим не будет претендовать на ОИ-2024Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии официально отозвал заявку Рима на проведение Олимпийских игр 2024 года.Рим отказался от участия в выборах столицы Олимпиады-2024Мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявила о снятии заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.Премьер-министр Италии: Если Рим откажется от Игр-2028, заявим другой город на 2028 годПремьер-министр Италии Маттео Ренци высказался о нежелании мэра Рима Вирджинии Раджи проводить в столице Летние Олимпийские игры 2024 года.Рим откажется от намерения провести летнюю Олимпиаду-2024Рим снимет заявку города на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.Париж – главный фаворит в борьбе за проведение ОИ-2024Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК), Париж (Франция) стал главным фаворитом на проведение летних ОИ-2024.Жители Гамбурга против ОИ-2024Жители Гамбурга на референдуме проголосовали против участия города в выборе места проведения летних Олимпийских игр 2024 года.Торонто не будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2024 годаКанадский Торонто не будет подавать заявку на проведение Летних Олимпийских игр 2024 года, но постарается сделать это в будущем.Париж подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаПариж отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает AFP.Рим подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаРим отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает АР.Александр Жуков: Разговоры о борьбе Сочи за ОИ-2024 преждевременныПрезидент ОКР Александр Жуков высказался о включении в Сочи в борьбу за проведение Летних Олимпийских игр 2024 года.МОК продал права на трансляции четырех Олимпийских игр за 1,3 миллиарда евроМеждународный олимпийский комитет (МОК) продал права на трансляции четырех (двух летних и двух зимних) Олимпийских игр 2018, 2020, 2022 и 2024 годов медиахолдингу Discovery Communications за 1,3 миллиарда евро.Рим будет бороться за проведение Олимпийских игр 2024 годаСовет Рима проголосовал за выдвижение заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.
Хоккей
Александр Овечкин: Делаем все возможное, чтобы подойти к плей-офф во всеоружии
Хоккей
Игорь Никитин: От результатов плей-офф зависит, разделятся ли олимпийская и первая сборные
Футбол
РФС в четверг рассмотрит работу судьи Турбина на матче «Амкар» - «Зенит»
Хоккей
Букмекеры отдают СКА предпочтение в четвертом матче серии с «Локомотивом»
все новости