80 процентов молодых французов поддерживают заявку Парижа

Свыше 80 процентов французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпиады



Согласно проведенному недавно опросу, 82 процента французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 2024 году, в Парижском регионе поддержка среди молодежи достигает 88 проц. Об этом сообщил комитет Парижа по подаче заявки на проведение Игр.

Институт общественного мнения Elabe по поручению парижского комитета по подаче заявки на проведение игр в форме интернет-анкетирования провел данный опрос среди 1000 респондентов в возрасте 15-25 лет. Результаты показали, что 82 проц французской молодежи поддерживают заявку Парижа на проведение Олимпиады, 72 проц французских молодых людей оптимистично оценивают шансы Парижа на получение права проведения Олимпийских игр, 74 проц молодых парижан намерены посетить Олимпиаду в качестве зрителей.

Город, в котором состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, будет объявлен на заседании Международного олимпийского комитета в Лиме в сентябре этого года. В числе кандидатов остались только Париж и Лос-Анджелес.