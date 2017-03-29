Олег Браташ: Каждый понимает, что получил шанс пробиться в основную сборную на ЧМ

Главный тренер команды олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке команды к двум товарищеским матчам со сборной Латвии.

- У нас два основных вратаря – Сорокин и Кареев, третьего взяли специально из молодежной команды, чтобы посмотреть дополнительного кандидата. Состав боевой. Сейчас мы стараемся привести форму игроков к общему знаменателю, чтобы легче было готовить основную команду к чемпионату мира. По тренировочному процессу проблем мы не видим.

Естественно, замены в составе будут проходить регулярно по мере вылета клубов из розыгрыша Кубка Гагарина. Мы довольны, как ребята относятся к своей работе здесь. У нас все идет по плану. Каждый понимает, что получил шанс пробиться в основную сборную России на чемпионат мира, поэтому проблем с мотивацией никто не испытывает, - передает слова Браташа «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России начала подготовку к контрольным матча со сборной Латвии, которые состоятся в в Риге 1 и 2 апреля.