Андрей Назаров: У «Локомотива» есть все возможности, чтобы затянуть финал Запада

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров оценил шансы ярославского «Локомотива» спасти серию против СКА (0-3).

- В Ярославле команда в самом соку: отличная, день ото дня прибавляющая молодежь, качественные игроки среднего звена, крепкие легионеры, формирующие первую пятерку. То есть в плане подбора состава есть все возможности, чтобы затянуть финал Запада. Но это в теории, а на табло счёт 0-3. То есть Ярославль, навязывая мощнейшему СКА равную борьбу, в каждом матче проигрывает, образно говоря, лишь половину балла. В ситуации, когда для победы каждый раз не хватает лишь мельчайших нюансов, и последовал срыв. Если штаб «Локомотива» чуть-чуть подкрутит определенные детали, то финал конференции продлится больше четырех игр. Считаю, что на таком эмоциональном фоне перед этим матчем белые фигуры – у Ярославля, - приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что четвертый матч полуфинальной серии между СКА и «Локомотивом» состоится 29 марта в Ярославле.