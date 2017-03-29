Алексей Стрепетов: После первого тайма казалось, что из положительного в матче с Бельгией только новый стадион

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).

- После первого тайма мне казалось, что из положительного в этом матче только новый стадион. Во втором мы увидели грамотные замены, и стало понятно, что резерв у сборной есть. Мы играем не основным составом, а значит, когда восстановятся Смольников, Дзюба, Смолов и другие сильные футболисты, команда станет еще сильнее.

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Огорчает только оборона, там не видно никаких сдвигов, поэтому лидер вроде Василия Березуцкого необходим. В атаке мы смотрелись не хуже одной из сильнейших сборных мира. Удивила великолепная форма Бухарова, но не факт, что он и дальше будет попадать в команду. У нас есть нападающие посильнее, тот же Кокорин, когда его ничего не отвлекает от футбола, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, встреча прошла 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:3. За нашу команду отличились Виктор Васин, Алексей Миранчук и Александр Бухаров, в составе бельгийцев дубль оформил Кристиан Бентеке, еще один гол на счету Кевина Миральяса (с пенальти).