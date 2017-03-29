ДГТУ вышел в лидеры
Футболисты ДГТУ выиграли Третий межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ, матчи которого прошли 26-28 марта в Ростове-на-Дону.
Отметим дебютантов НСФЛ сборную ТПУ, набравшую первые 3 очка.
Результаты
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – РГУ (Москва) 4:1
МПГУ (Москва) – ТПУ (Томск) 5:0
РГУ (Москва) – МПГУ (Москва) 3:1
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – ТПУ (Томск) 2:0
РГУ (Москва) – ТПУ (Томск) 0:3
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – МПГУ (Москва) 1:1
Положение команд (после третьего турнира)
1. ДГТУ
(Ростов-на-Дону)
– 12 очков (6 матчей)
2. МПГУ (Москва) – 10 (6)
3. ПГАФКСИТ (Казань) – 9 (3)
4. КБГУ (Нальчик) – 7 (3)
5. КГТУ (Калининград) – 4 (3)
6. ТПУ (Томск) – 3 (3)
7. РГУ (быв. МГУДТ) (Москва) – 3 (3)
8. СПбПУ (Санкт-Петербург
9. НГТУ (Новосибирск) – 0 (0)
10. ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)