ДГТУ вышел в лидеры

читайте также

КНИТУ-КАИ набирает первые очки в сезоне В Ростове-на-Дону проходят матчи второго игрового дня мини-турнира НСФЛ

Первенство НСФЛ-2016/17: представляем участников «Советский спорт» представляет вторую четверку участников заключительной части первенства Национальной студенческой футбольной лиги.

ЮФУ в погоне за лидером С 23 по 25 марта в Ростове-на-Дону пройдет 10-й межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

Студенты КФУ выиграли домашний турнир Девятый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ прошел с 15 по 17 марта в крымской Евпатории.

Первенство НСФЛ-2016/17: представляем участников «Советский спорт» представляет первых четырех участников заключительной части первенства Национальной студенческой футбольной лиги.

Студенты КБГУ выиграли домашний турнир Второй турнир Первой группы НСФЛ сезона-2016/17 прошел 11-13 марта на базе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова в Нальчике. Он свел сборные команды КБГУ, КГТУ (Калининград), ЧГПУ (Чебоксары) и ДГТУ (Ростов-на-Дону).

Укрепит ли лидерство Тамбов? С 15 по 17 марта в Симферополе пройдет 9-й Межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

Алу Алханов: Фестиваль молодежи в Сочи – как подарок судьбы Глава Международного студенческого футбольного союза рассказал «Советскому спорту» о грандиозных планах развития студенческого футбола.

Первая группа НСФЛ начинает в Нальчике 11 марта в столице Кабардино-Балкарии стартует 2-й межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ.

Итоги мини-турнира в Грозном С 15 по 17 ноября прошел заключительный в этом году этап НСФЛ

СГУ – победитель седьмого турнира НСФЛ Четыре команды махачкалинского турнира можно было четко разделить по уровню: саратовцы и москвичи приехали бороться за победу, а крымчане и дагестанцы за первыми очками в сезоне.

КФУ набирает первые очки, СГУ становится победителем мини-турнира Команда саратовского СГУ завершает махачкалинский этап без поражений.

ДГТУ закрывает ноль в графе «победы» Завершились очередные матчи второго игрового дня НСФЛ в Махачкале.

РЭУ побеждает в Махачкале, несмотря на удаление Сегодня состоялись первые матчи седьмого этапа НСФЛ.

Ближайший этап стартует 8 ноября в Махачкале С 8 по 10 ноября 2016 года на базе Дагестанского государственного технического университета (г. Махачкала) состоится VII межрегиональный турнир Высшего дивизиона сезона 2016-2017 гг.

СПбГУ впервые забивает и набирает первое очко в сезоне В непростых погодных условиях завершился заключительный игровой день в Тамбове.

Тамбов досрочно оформляет домашнюю победу 2 ноября состоялись очередные два матча на мини-турнире НСФЛ в Тамбове.

ТГУ с победы начинает домашний этап НСФЛ Сегодня в Тамбове двумя матчами стартовал очередной мини-турнир в рамках Национальной Студенческой Футбольной Лиги.

Смоленская академия спорта выиграла 5-й тур НСФЛ 18-20 октября в Казани прошел пятый турнир премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/2017.