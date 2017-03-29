Большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживают заявку города на проведение Игр-2024

Подавляющее большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживает олимпийскую заявку города, заявил исполнительный директор заявочного комитета Лос-Анджелес-2024 Джин Сайкс.

В сентябре прошлого года Гамбург (Германия), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Будапешт (Венгрия) вошли в окончательный список кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.



В ноябре 2016 года жители Гамбурга и Киля проголосовали на референдуме против участия города в выборах места проведения летних Олимпийских игр в 2024 году. Вследствие этого Гамбург не будет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Позже по аналогичным причинам сняли свои заявки Рим и Будапешт. Теперь единственными претендентами на проведение Олимпиады-2024 являются изначальные фавориты - Париж и Лос-Анджелес.

«У нас есть огромная поддержка. Опросы показывают, что более 80% поддерживают нас. Я не думаю, что присутствует вообще какой-то негатив», — цитирует Сайкса АФП.

Напомним, что ранее сообщалось о результатах опросов, согласно которым заявку Парижа поддерживают около 80 процентов молодых жителей французской столицы

Место проведения Олимпийских Игр 2024 года назовут в 2017 году.

