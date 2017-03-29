Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживают заявку города на проведение Игр-2024

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Подавляющее большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживает олимпийскую заявку города, заявил исполнительный директор заявочного комитета Лос-Анджелес-2024 Джин Сайкс.

В сентябре прошлого года Гамбург (Германия), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Будапешт (Венгрия) вошли в окончательный список кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

В ноябре 2016 года жители Гамбурга и Киля проголосовали на референдуме против участия города в выборах места проведения летних Олимпийских игр в 2024 году. Вследствие этого Гамбург не будет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Позже по аналогичным причинам сняли свои заявки Рим и Будапешт. Теперь единственными претендентами на проведение Олимпиады-2024 являются изначальные фавориты - Париж и Лос-Анджелес. 

«У нас есть огромная поддержка. Опросы показывают, что более 80% поддерживают нас. Я не думаю, что присутствует вообще какой-то негатив», — цитирует Сайкса АФП.

Напомним, что ранее сообщалось о результатах опросов, согласно которым заявку Парижа поддерживают около 80 процентов молодых жителей французской столицы

Место проведения Олимпийских Игр 2024 года назовут в 2017 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984Олимпиада, которую мы не увидели. Чудо Лос-Анджелеса-1984Лос-Анджелес снова претендует на проведение Олимпиады. «Советский спорт» вспоминает, как прошлые Игры в этом городе изменили историюЛос-Анджелес планирует провести самые инклюзивные Игры в историиЛос-Анджелес планирует провести самые инклюзивные Игры в историиИздание приводит еще один убедительный аргумент: Лос-Анджелес-2024 подтвердит приверженность делу «наиболее инклюзивных Игр в истории».80 процентов молодых французов поддерживают заявку ПарижаЛеонид Тягачев: Может, МОК хочет помочь слаборазвитым странам?МОК хочет определить хозяев сразу двух Олимпиад за одну сессиюПариж потратит 6,2 миллиарда евро проект проведения Олимпийских игр-2024Будапешт отозвал заявку на Игры-2024Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 годаСтолица Венгрии не будет бороться за право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.За право провести ОИ-2024 поборются Будапешт, Лос-Анджелес и ПарижИсполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам сегодняшнего заседания объявил, что число претендентов на проведение Летних Олимпийских Игр и Паралимпиады 2024 года сократилось до трех городов.Рим не будет претендовать на ОИ-2024Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии официально отозвал заявку Рима на проведение Олимпийских игр 2024 года.Рим отказался от участия в выборах столицы Олимпиады-2024Мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявила о снятии заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.Премьер-министр Италии: Если Рим откажется от Игр-2028, заявим другой город на 2028 годПремьер-министр Италии Маттео Ренци высказался о нежелании мэра Рима Вирджинии Раджи проводить в столице Летние Олимпийские игры 2024 года.Рим откажется от намерения провести летнюю Олимпиаду-2024Рим снимет заявку города на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.Париж – главный фаворит в борьбе за проведение ОИ-2024Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК), Париж (Франция) стал главным фаворитом на проведение летних ОИ-2024.Жители Гамбурга против ОИ-2024Жители Гамбурга на референдуме проголосовали против участия города в выборе места проведения летних Олимпийских игр 2024 года.Торонто не будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2024 годаКанадский Торонто не будет подавать заявку на проведение Летних Олимпийских игр 2024 года, но постарается сделать это в будущем.Париж подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаПариж отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает AFP.Рим подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаРим отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает АР.Александр Жуков: Разговоры о борьбе Сочи за ОИ-2024 преждевременныПрезидент ОКР Александр Жуков высказался о включении в Сочи в борьбу за проведение Летних Олимпийских игр 2024 года.МОК продал права на трансляции четырех Олимпийских игр за 1,3 миллиарда евроМеждународный олимпийский комитет (МОК) продал права на трансляции четырех (двух летних и двух зимних) Олимпийских игр 2018, 2020, 2022 и 2024 годов медиахолдингу Discovery Communications за 1,3 миллиарда евро.
Футбол
Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Бокс
Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит Ковалева
Футбол
«Спартак» готов выделить летом на трансферы 20 млн евро
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Узбекский боксер отправляет в нокаут дразнившего его соперника
все новости