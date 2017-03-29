Прошел турнир по вольной борьбе на кубок «Наследие победителей»

Соревнования среди юношей состоялись в Карачаево-Черкесии, — регионе, который знаменит борцами вольного стиля. Мероприятие в Черкесске собрало около 400 спортсменов со всех городов и районов Республики, сообщает «Свободная пресса».

Турнир был разбит на два дня. В первый день соревновались юноши 2003−2004 года рождения; во второй — ребята на два года младше. В старшей группе судейская коллегия определила девять победителей (в разных весовых категориях). Это Абдул Бирабасов, Мирдаy Кувашев, Руслан Долаев, Джамал Джелкашиев, Мурат Эртуев, Хызыр Катчиев, Хамид Малхозов, Азамат Абдоков и Темирлан Богатырев. Среди младших представителей турнира лучшими были названы Руслан Смирнов, Амиран Коков, Руслан Есенеев, Даулет Кероков, Амаль Джандубаев и Биаслан Байрамуков. Каждому из них был вручен кубок проекта, диплом и призы. А некоторых борцов организаторы пригласят летом в Москву для участия в финальных мероприятиях, где они смогут познакомиться со сверстниками, — победителями в других видах спорта, а также совершить обзорные экскурсии по Москве.

— Ещё на стадии подготовки проекта, выбирая регионы для разных видов спорта, мы сразу же определились с местом проведения турнира по вольной борьбе, — говорит представитель организаторов, руководитель НП «Созидание» Надежда Воронцова. — Республика Карачаево-Черкесия всегда славилась борцами вольного стиля. Азнаур Аджиев, братья Темрезовы — Науруз и Курман, Хазрет Нартиков, Алибек Акбаев. Вот лишь несколько славных имён спортсменов, не раз защищавших честь страны на соревнованиях различного уровня. Также хочу напомнить, что по итогам 2016 года, пять спортсменов из КЧР вошли в основной состав сборной России по вольной борьбе. Мы хотим дать новой смене спортсменов возможность проявить себя на весомом соревновании, и добиться впоследствии таких же потрясающих результатов, какие демонстрируют сегодня их земляки и старшие товарищи.