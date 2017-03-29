Красноярск выиграл смешанную эстафету в Увате
Сборная Красноярского
края стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира в Увате.
Команда в составе Ольги Филипповой, Маргариты Васильевой, Тимура Махамбетова и Сергея Корастылева допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и на 38,8 секунды опередила вторую сборную Тюменской области. Бронза досталась команде из Ханты-Мансийского автономного округа.
Добавим, что первая сборная Тюменской области, за которую выступали Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов и Александр Логинов заняла четвертое место.
Отметим, что Логинов допустил четыре промаха при стрельбе стоя и зашел на штрафной круг.
Уват
Чемпионат России
Смешанная эстафета
1. Красноярский круг
(Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) –
1.20,57 (0+5)
2. Тюменская область –
2 (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков, Дмитрий Елхин) – +38,8
(0+9)
3. Ханты-Мансийский
автономный округ (Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Алексей Корнев, Семен
Сучилов) – +58,4 (2+12)
4. Тюменская область –
1 (Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов, Александр Логинов) –
+1.22,9 (1+9)