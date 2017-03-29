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Красноярск выиграл смешанную эстафету в Увате

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Сборная Красноярского края стала победителем смешанной эстафеты на чемпионате мира в Увате.

Команда в составе Ольги Филипповой, Маргариты Васильевой, Тимура Махамбетова и Сергея Корастылева допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и на 38,8 секунды опередила вторую сборную Тюменской области. Бронза досталась команде из Ханты-Мансийского автономного округа.

Добавим, что первая сборная Тюменской области, за которую выступали Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов и Александр Логинов заняла четвертое место.

Отметим, что Логинов допустил четыре промаха при стрельбе стоя и зашел на штрафной круг.

Уват

Чемпионат России

Смешанная эстафета

1. Красноярский круг (Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 1.20,57 (0+5)

2. Тюменская область – 2 (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков, Дмитрий Елхин) – +38,8 (0+9)

3. Ханты-Мансийский автономный округ (Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Алексей Корнев, Семен Сучилов) – +58,4 (2+12)

4. Тюменская область – 1 (Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов, Александр Логинов) – +1.22,9 (1+9)

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