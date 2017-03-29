Анна Сидорова: Мы переписали историю, впервые завоевав серебро для нашей страны

Капитан сборной России по керлингу Анна Сидорова прокомментировала успех национальной команды на чемпионате мира в Пекине.

- В элите мирового керлинга мы держимся четвертый год подряд. Трижды кряду брали бронзовые медали. Как раз после неудачных Олимпийских игр в Сочи нам удалось реабилитироваться, и мы впервые выиграли награду ЧМ, можно сказать, с золотым отливом. Теперь, наконец, удалось подняться на ступень выше.

Мы давно хотели завоевать медали высшего достоинства, в предыдущие годы у нас никак не получалось это сделать, но в Пекине почувствовали в себе силы.

Несмотря на удачный результат, остался неприятный осадок, ведь всегда хочешь подняться еще выше. Как правило, хорошо запоминается последняя игра. Прежде это были выигранные матчи за третье место, а тут - проигранный финал. У нас была возможность взять золото, но сделать этого не удалось. С другой стороны, мы переписали историю, впервые завоевав серебро для нашей страны, - приводит слова Сидоровой RT.

Напомним, что на завершившемся в Пекине чемпионате мира женская сборная России по керлингу впервые в истории вышла в финал и завоевала серебряные медали.