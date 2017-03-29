Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Богдан Киселевич: Сезоном могут быть довольны только Ли, Мозякин и Зарипов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА и олимпийской команды России Богдан Киселевич считает, что действительно довольны своим сезоном в КХЛ могут быть только хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Крис Ли.

Киселевич в настоящее время в составе олимпийской сборной готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

ЦСКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв ярославскому «Локомотиву» (2-4) во втором раунде плей-офф.

«Не самое было приятное окончание сезона в клубе, сейчас в сборной стараемся переключиться. Доволен своим сезоном я быть никак не могу, думаю, ни один игрок не может быть доволен сезоном, кроме тех, кто сейчас рекорды постоянно бьет: Ли, Мозякин, Зарипов», - цитирует Киселевича «Р-Спорт».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рафаил Ишматов: Только в двух командах КХЛ есть игроки, которые украшают хоккейаслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился впечатлениями от полуфинальных серий Кубка Гагарина.Владислав Третьяк: Важно, чтобы в Совете при президенте РФ обсуждались вопросы о будущем хоккеяПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил свое включение в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.Андрей Назаров: У «Локомотива» есть все возможности, чтобы затянуть финал ЗападаГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров оценил шансы ярославского «Локомотива» спасти серию против СКА (0-3).Илья Сорокин: Отставка Квартальнова стала неожиданной новостьюВратарь ЦСКА Илья Сорокин сообщил, что отставка Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера стала неожиданностью для хоккеистов команды.Анатолий Голышев: На лед я встал в два года и восемь месяцевАнатолий Голышев: На лед я встал в два года и восемь месяцев1 и 2 апреля олимпийская сборная России проведет в Риге два товарищеских матча с национальной командой Латвии.Владислав Провольнев: Хочу остаться в «Спартаке»Защитник Владислав Провольнев заявил, что рассчитывает подписать новый контракт с московским «Спартаком».«Авангард» намерен вернуть из-за океана четырех своих воспитанников«Авангард» планирует в следующем сезоне вернуть воспитанников местной школы Дмитрия Соколова, Дмитрия Жукенова, Максима Мизюрина и Кирилла Семенова, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к клубу.Букмекеры отдают СКА предпочтение в четвертом матче серии с «Локомотивом»Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу финальной серии Западной конференции, в которой «Локомотив» примет СКА.Отправят ли армейцы «Локомотив» на запасный путь?Отправят ли армейцы «Локомотив» на запасный путь?Превью четвертого матча финала Западной конференции «Локомотив» - СКАБорис Майоров: Как спастись «Локомотиву»? Усилить игру в большинстве!Борис Майоров: Как спастись «Локомотиву»? Усилить игру в большинстве!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о противостоянии в финале Запада и дает совет «Локомотиву».Зарипов повторил рекорд Дадонова по количеству голов в плей-офф КХЛНападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.Борис Михайлов: Звено Мозякина – это пятерка Ларионова сегодняшнего дняБорис Михайлов: Звено Мозякина – это пятерка Ларионова сегодняшнего дняДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о победе «Магнитки»Илья Воробьев: Игра Зарипова? Я постучу по деревуГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Будем стараться отыграться с 0-3 в сериилавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (2:3).«Локомотив» - СКА. КХЛ оштрафовала Кудашова за бросок бутылки на ледСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел момент с удалением Алексея Кудашова до конца матча (2+20 мин) за бросок бутылки на лед.Мозякин хорош. Но Зарипов еще круче! Умопомрачительная концовка матча в КазаниМозякин хорош. Но Зарипов еще круче! Умопомрачительная концовка матча в КазаниСергей Мозякин бьет очередной рекорд. Но победу «Магнитке» приносит дубль Даниса Зарипова, наколотившего в этом плей-офф уже 15 голов«Металлург» обыграл «Ак Барс» и увеличил преимущество в серииТретий матч финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».Есть 53-й! Как Сергей Мозякин забил рекордный голЕсть 53-й! Как Сергей Мозякин забил рекордный голВ третьем поединке серии восточного финала магнитогорец Сергей Мозякин забросил 53-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Вениамином Александровым.Мозякин повторил рекорд Александрова по количеству голов в одном чемпионате страныСегодня «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Восточной конференции. В этом матче отметился голом нападающий Сергей Мозякин.Круче Боброва, Петрова и Якушева - новый рекорд Мозякина (инфографика)Круче Боброва, Петрова и Якушева - новый рекорд Мозякина (инфографика)Главный бомбардир КХЛ повторил «вечное» достижение Вениамина Александрова, установленное еще в 1963 году
Футбол
Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Бокс
Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит Ковалева
Футбол
«Спартак» готов выделить летом на трансферы 20 млн евро
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Узбекский боксер отправляет в нокаут дразнившего его соперника
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Данис Зарипов
Данис Зариповвсе новости
Крис Ли
Крис Ливсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Богдан Киселевич
Богдан Киселевичвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина