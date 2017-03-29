Богдан Киселевич: Сезоном могут быть довольны только Ли, Мозякин и Зарипов

Защитник ЦСКА и олимпийской команды России Богдан Киселевич считает, что действительно довольны своим сезоном в КХЛ могут быть только хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Крис Ли.

Киселевич в настоящее время в составе олимпийской сборной готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

ЦСКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв ярославскому «Локомотиву» (2-4) во втором раунде плей-офф.

«Не самое было приятное окончание сезона в клубе, сейчас в сборной стараемся переключиться. Доволен своим сезоном я быть никак не могу, думаю, ни один игрок не может быть доволен сезоном, кроме тех, кто сейчас рекорды постоянно бьет: Ли, Мозякин, Зарипов», - цитирует Киселевича «Р-Спорт».





