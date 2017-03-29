Санчес станет главной целью «Челси» в межсезонье
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте включил полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в число приоритетных
трансферных целей «синих» в межсезонье.
По данным The Guardian, 47-летний итальянец уже обсудил возможность приобретения чилийца с руководством клуба.
Сейчас Конте ведет переговоры с «Челси» о новом контракте и, воспользовавшись этим моментом, передал руководству свои пожелания по трансферам, обозначив в качестве приоритетов приобретения Санчеса и левого защитника.
Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в 2018 году. При этом в клубе понимают, что «канониры» не планируют продавать одного из своих лидеров конкурентам.
Санчес проводит третий сезон в «Арсенале» и в 92 матчах премьер-лиги забил 47 голов.
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