Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Санчес станет главной целью «Челси» в межсезонье

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте включил полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в число приоритетных трансферных целей «синих» в межсезонье.

По данным The Guardian, 47-летний итальянец уже обсудил возможность приобретения чилийца с руководством клуба.

Сейчас Конте ведет переговоры с «Челси» о новом контракте и, воспользовавшись этим моментом, передал руководству свои пожелания по трансферам, обозначив в качестве приоритетов приобретения Санчеса и левого защитника.

Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в 2018 году. При этом в клубе понимают, что «канониры» не планируют продавать одного из своих лидеров конкурентам.

Санчес проводит третий сезон в «Арсенале» и в 92 матчах премьер-лиги забил 47 голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Янник Боласи: «Эвертон» сумеет найти способ сохранить ЛукакуПолузащитник «Эвертона» Янник Боласи выразил уверенность, что его одноклубник и форвард Ромелу Лукаку останется в мерсисайдском клубе на следующий сезон.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»Шведский форвард Златан Ибрагимович дал понять, что хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон.Клаудио Раньери: Увольнение из «Лестера» стало для меня шокомБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери по-прежнему находится под впечатлением от своей отставки.Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротахНападающий сборной Чили Алексис Санчес поделился воспоминаниями о начальном этапе своей спортивной карьеры.Гол Рондона не спас Венесуэлу от поражения в матче со сборной ЧилиВ матче 14-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 сборная Чили на свое поле обыграла команду Венесуэлы со счетом 3:1.Сахо может стать игроком «Саутгемптона»«Саутгемптон» проявляет интерес к Мамаду Сахо. Французский защитник выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ливерпулю».«Арсенал» установит цену за Санчеса в 50 миллионов«Арсенал» намерен выставить за полузащитника Алексиса Санчеса цену в 50 миллионов фунтов.Деян Ловрен: Думаю, игроки «Ливерпуля» встретили бы Перишича с распростертыми объятьямиЗащитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал информацию о возможном приходе в английский клуб своего партнера по сборной Хорватии Ивана Перишича.Неймар заверил болельщиков «Барселоны», что Месси продлит контракт с клубомНападающий «Барселоны» Неймар рассказал, как обстоят дела с продлением контракта его партнера по клубу Лионеля Месси, а также прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».Робер Пирес: Мбаппе не нужно переходить в «Реал», лучше остаться в «Монако» еще на пару летБывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес заявил, что не советует полузащитнику «Монако» Киллиану Мбаппе переходить в «Реал».Михаэль Баллак: Будущее Озила в «Арсенале», возможно, зависит от ВенгераБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о будущем полузащитника Месута Озила в «Арсенале».Алекс Фергюсон: «МЮ» будет тяжело занять место в топ-4, Лига Европы куда лучший шанс выйти в Лигу чемпионовБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс ФергюсонИско: Переход в «Барселону»? СМИ приходится изобретать непонятные вещиПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон прокомментировал информацию, согласно которой он может перейти в «Барселону» по окончании текущего сезона.Видаль не планирует летом уходить из «Барселоны»Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль не намерен менять клуб в летнее трансферное окно.Азар хочет перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает издание Metro, полузащитник «Челси» Эден Азар готовится к переезду в Мадрид.Клаудио Браво: Как только я сел на скамйку запасных, появилось много ложной информацииГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво прокомментировал информацию английских СМИ о возможном переходе в «Лейпциг».«Челси» лидирует в борьбе за ван Дейка«Челси» является главным претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Telegraph.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евроГолкипер лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу может переехать в чемпиона Англии.
Футбол
Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Бокс
Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит Ковалева
Футбол
«Спартак» готов выделить летом на трансферы 20 млн евро
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Узбекский боксер отправляет в нокаут дразнившего его соперника
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы