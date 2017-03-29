Санчес станет главной целью «Челси» в межсезонье

Главный тренер «Челси» Антонио Конте включил полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в число приоритетных трансферных целей «синих» в межсезонье.

По данным The Guardian, 47-летний итальянец уже обсудил возможность приобретения чилийца с руководством клуба.

Сейчас Конте ведет переговоры с «Челси» о новом контракте и, воспользовавшись этим моментом, передал руководству свои пожелания по трансферам, обозначив в качестве приоритетов приобретения Санчеса и левого защитника.

Напомним, контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает в 2018 году. При этом в клубе понимают, что «канониры» не планируют продавать одного из своих лидеров конкурентам.

Санчес проводит третий сезон в «Арсенале» и в 92 матчах премьер-лиги забил 47 голов.