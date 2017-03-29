Фанаты «Партизана»: У нас есть негласное правило: братский русский народ не трогать

Фанатское движение «Партизана» «Гробари» выступило с обращением к болельщикам «Спартака».

Поводом стала появившаяся в СМИ информация, что фанаты «Партизана» причастны к нападению на поклонников российского клуба в Белграде, где «Спартак» в прошлую субботу провел товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

«Для тех, кто не знает, после игры с «Црвеной Звездой» двоих фанатов «Спартака» порезали ножом. Оба с ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов «Партизана». Нам лично и многим другим людям, болеющим за черно-белых, неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают «Партизану» это зверское избиение и и поножовщину.

У нас есть негласное правило в движе: братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь, мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают, что «Гробари» совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что «Гробари» к этой теме не имеют никакого отношения.

В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов «Спартака».

P.S. КБ парни, крепкого вам здоровья! Держитесь», - говорится в обращении.