Немецкие ученые считают, что любование женской грудью может заменить фитнес

Если вы мужчина и пропустили тренировку, то компенсировать это может любование красивой женской грудью. К такому выводу пришли немецкие ученые.



Исследователи под руководством геронтолога Карена Везерби из Франкфурта сделали вывод, что десять минут любования голой женской грудью для мужчины равноценно 30-минтуной тренировке в спортзале. Однако при этом есть несколько условий.

Ученые заявляют, что грудь должна соответствовать некоторым параметрам. Во-первых, она должна быть красивой формы, а во вторых – здоровой.