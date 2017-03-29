Немецкие ученые считают, что любование женской грудью может заменить фитнес
Если вы мужчина и пропустили тренировку, то компенсировать
это может любование красивой женской грудью. К такому выводу пришли немецкие
ученые.
Исследователи под
руководством геронтолога Карена Везерби из Франкфурта сделали вывод, что
десять минут любования голой женской
грудью для мужчины равноценно 30-минтуной тренировке в спортзале. Однако при
этом есть несколько условий.
Ученые заявляют, что грудь должна соответствовать некоторым
параметрам. Во-первых, она должна быть красивой формы, а во вторых – здоровой.
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