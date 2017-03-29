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Немецкие ученые считают, что любование женской грудью может заменить фитнес

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Если вы мужчина и пропустили тренировку, то компенсировать это может любование красивой женской грудью. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Исследователи  под руководством геронтолога Карена Везерби из Франкфурта сделали вывод, что десять  минут любования голой женской грудью для мужчины равноценно 30-минтуной тренировке в спортзале. Однако при этом есть несколько условий.

Ученые заявляют, что грудь должна соответствовать некоторым параметрам. Во-первых, она должна быть красивой формы, а во вторых – здоровой.

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