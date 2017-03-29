Швейцарские ученые: Перед занятиями фитнесом не стоит пить кофе

Ученые из Швейцарии обнаружили, что количество кофеина, соответствующее двум чашкам кофе снижает способность кровеносной системы увеличивать кровоток к сердцу во время физических упражнений.



«Каждый раз, когда мы выполняем физические упражнения, миокардиальный кровоток увеличивается, чтобы соответствовать растущей потребности организма в кислороде. Мы обнаружили, что кофеин может неблагоприятно влиять на этот механизм», - сказал доктор Филипп Кофманн из университета в Цюрихе и Центра интегральной физиологии человека

В исследовании принимали участие 18 молодых здоровых людей, регулярно употребляющих кофе. За 36 часов до исследования все они не употребляли любимый напиток. Перед упражнениями на велотренажере, участникам определили скорость сердечного кровотока. Десять участников тренировались в обычных условиях, а восемь в палате имитировавшей высокогорные условия. Затем участники обеих групп получили 200 миллиграмм кофеина, что соответствует двум чашкам кофе. И после тренировки была вновь определена скорость кровотока в сосудах сердца.

Выяснилось, что кофеин не влияет на скорость кровотока в покое и замедляет его при физической нагрузке. Сердечный кровоток был на 22% ниже у тех, кто тренировался при нормальном давлении воздуха и на 39% ниже в тех, кто тренировался сниженном. Ученые предполагают, что это связано с тем ,что кофеин блокирует определенные рецепторы в стенках кровеносных сосудов, участвующих в расширении артерий миокарда во время упражнений.