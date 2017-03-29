Британские ученые создали зомбирующее приложение для похудения
Британским ученым удалось создать новое мобильное
приложение. Исследователи утверждают, что оно помогает бороться с лишним весом.
Мобильное приложение разработали психологи из Эксетерского
университета. Оно так «перепрограммирует» мозг, чтобы пользователю не хотелось
даже смотреть в сторону вредной пищи.
Разработчики утверждают – достаточно десяти минут в течение
четырех дней, чтобы почувствовать результат. А если запускать приложение
натощак, эффект будет лучше.
«Все происходит подсознательно. Я даже не смотрю на эту
пищу, не думаю о ней и не хочу ее», – сказала пользовательница приложения Фиона
Фюрнесс. Она была одной из 83 волонтерок в проекте, и в результате сбросила 13
кг.
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