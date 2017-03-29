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Британские ученые создали зомбирующее приложение для похудения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британским ученым удалось создать новое мобильное приложение. Исследователи утверждают, что оно помогает бороться с лишним весом.

Мобильное приложение разработали психологи из Эксетерского университета. Оно так «перепрограммирует» мозг, чтобы пользователю не хотелось даже смотреть в сторону вредной пищи.

Разработчики утверждают – достаточно десяти минут в течение четырех дней, чтобы почувствовать результат. А если запускать приложение натощак, эффект будет лучше.

«Все происходит подсознательно. Я даже не смотрю на эту пищу, не думаю о ней и не хочу ее», – сказала пользовательница приложения Фиона Фюрнесс. Она была одной из 83 волонтерок в проекте, и в результате сбросила 13 кг.

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