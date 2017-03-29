Вице-губернатор: Стадион в Петербурге будет полностью готов 31 марта

Стадион на Крестовском остове Петербурга будет полностью построен 31 марта в соответствии с госконтрактом, сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.

«По моей информации, в пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик компания «Метрострой» должна направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме», - цитирует Албина ТАСС.

По его словам, далее Росстехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился. «31 марта стадион будет полностью готов», - заверил вице-губернатор. Дальше на объекте будет вестись работа по подготовке к Кубку конфедераций.







