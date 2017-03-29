Занятия фитнесом вместе с партнером эффективнее, чем в одиночестве

Если у вас не хватает мотивации для занятий спортом, вам нужен фитнес-партнер. К такому выводу пришли американские ученые.



Сотрудники Университета Мичигана проверили теорию на 58 молодых женщинах. Добровольцам предложили поучаствовать в шести занятиях на велотренажере. Всем им нужно было крутить педали, пока они не почувствуют дискомфорт.

Добровольцев разделили на две группы: первая тренировалась в одиночестве, а вторая - с виртуальным партнером, с которым они впервые «познакомились» через предварительно проведенный видеочат. Второй группе сказали, что виртуальный партнер будет параллельно тоже заниматься.

В итоге занимавшиеся с партнером могли отслеживать свой прогресс, а ученые сказали им, будто партнер тренировался более эффективно. В конце тренировки участникам нужно было оценить желание повторить занятие, рассказать о том, насколько устали и насколько хорошо, по их мнению, справились.

По подсчетам ученых, вторая группа тренировалась 22 минуты. Это вдвое больше, чем показатели первой. Плюс, первая группа не горела желанием повторить тренировку, чего не скажешь о второй.