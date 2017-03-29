Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»

Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.

Как сообщает издание Diario Gol, «сливочные» постараются этим летом приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга или форварда «Торино» Андреа Белотти. В качестве третьего варианта выступает нападающий «Монако» Килиан Мбаппе.

Отмечается, что если один из вышеперечисленных игроков не перейдет в стан «Реала», то клуб попробует приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел во всех турнирах 38 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2020 года.