Остон Мэттьюз побил рекорд Уэндела Кларка (видео)

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз забросил 35-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и побил рекорд Уэндела Кларка по количеству голов в дебютном сезоне за «Торонто».

19-летний американец открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Флориды» на 12-й минуте. В итоге шайба Мэттьюза помогла «Торонто» одержать победу со счетом 3:2.

- Просто быть упомянутым в одном предложении с таким парнем, как Уэндел Кларк - разумеется, огромная честь. Большая заслуга в моих голах принадлежит моим партнерам, помогавшим мне весь сезон, - передает слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кларк забросил 34 шайбы в составе «Торонто» в 66 матчах дебютного регулярного чемпионата 1985/86 гг.

Отметим, что рекордсменом среди новичков НХЛ по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне является Теему Селянне, отличившийся в составе «Виннипега» 76 раз в 84 матчах сезона-1992/93.