Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»

Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.

По информации источника, на игрока «пушкарей» претендует «Ювентус», который также проявляет интерес к нападающему «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямсу и полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Ранее сообщалось, что Бельерин близок к возвращению в «Барселону». Что касается Уильямса, то им активно интересуется «Ливерпуль», однако, финансовые требования «Атлетика» не устраивают руководство «красных. А Марко Асенсио, несмотря на отсутствие игровой практики, готов остаться в «Реале» на следующий сезон.

Добавим, что все вышеперечисленные игроки знакомы между собой по выступлениям за молодежную сборную Испании.