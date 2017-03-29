Янник Боласи: «Эвертон» сумеет найти способ сохранить Лукаку

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи выразил уверенность, что его одноклубник Ромелу Лукаку останется в мерсисайдском клубе на следующий сезон.

Ранее форвард сборной Бельгии заявил СМИ, что хочет перейти в один из европейских клубов и выиграть Лигу чемпионов. По его словам, именно поэтому он отказался продлевать контракт с «ирисками».



«Мы общаемся с Лукаку каждый день. Знаете, когда у человека есть четкий план на будущее, то он уже прекрасно знает, чего ждать. Думаю, у игроков его уровня высокие амбиции, поскольку они хотят выступать за лучшие команды мира.

Ромелу является одним из самых сильных нападающих своего возраста. Таких действительно мало. Честно говоря, я не удивлен его желанием покинуть клуб, однако, «Эвертон» сумеет найти способ сохранить его в команде», – цитирует Боласи Sky Sports.

По информации СМИ, среди претендентов на Лукаку числится «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».