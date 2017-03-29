Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки
Действующая чемпионка
мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на
чемпионате мира в Хельсинки.
17-летняя Медведева получила от судей 79,01 балла, что на 0,2 балла меньше ее личного рекорда.
Второе и третье места занимают представительницы Канады – Кейтлин Осмонд (75,98) и Габриэль Дэйлман (72,19).
Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Анна Погорилая показала четвертый результат. А еще одна российская фигуристка – дебютант чемпионата мира Мария Сотскова – стала шестой.
Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Женщины
Короткая программа
1. Евгения Медведева
(Россия) – 79,01
2. Кейтлин Осмонд
(Канада) – 75,98
3. Габриэль Дэйлман
(Канада) – 72,19
4. Анна Погорилая
(Россия) – 71,52
5. Карен Чен (США) –
69,98
6. Мария Сотскова
(Россия) – 69,76
7. Эшли Вагнер (США) –
69,04
8. Каролина Костнер
(Италия) – 66,33