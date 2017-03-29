Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки

Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботами

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.