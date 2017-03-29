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Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки

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Действующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.

17-летняя Медведева получила от судей 79,01 балла, что на 0,2 балла меньше ее личного рекорда.

Второе и третье места занимают представительницы Канады – Кейтлин Осмонд (75,98) и Габриэль Дэйлман (72,19).

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира Анна Погорилая показала четвертый результат. А еще одна российская фигуристка – дебютант чемпионата мира Мария Сотскова – стала шестой.

Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.

Хельсинки (Финляндия)

Чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 79,01

2. Кейтлин Осмонд (Канада) – 75,98

3. Габриэль Дэйлман (Канада) – 72,19

4. Анна Погорилая (Россия) – 71,52

5. Карен Чен (США) – 69,98

6. Мария Сотскова (Россия) – 69,76

7. Эшли Вагнер (США) – 69,04

8. Каролина Костнер (Италия) – 66,33

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