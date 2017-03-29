Александр Шмурнов – об игре сборной России: С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о контрольном матче сборной России с командой Бельгии.

Напомним, игра состоялась накануне в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Команда Станислава Черчесова сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.

«Наконец-то сыграли в футбол. С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись. Без труда не выловишь...», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Наконец-то сыграли в футбол. С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись. Без труда не выловишь... #сборнаяроссии — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 28 марта 2017 г.

Добавим, что ранее сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара в Краснодаре со счетом 0:2.