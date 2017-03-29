Александр Шмурнов – об игре сборной России: С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о контрольном матче сборной России с командой Бельгии.
Напомним, игра состоялась накануне в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Команда Станислава Черчесова сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.
«Наконец-то сыграли в футбол. С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись. Без труда не выловишь...», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Наконец-то сыграли в футбол. С результатом, конечно, повезло, но молодцы, что напряглись. Без труда не выловишь... #сборнаяроссии— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 28 марта 2017 г.
Добавим, что ранее сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара в Краснодаре со счетом 0:2.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция