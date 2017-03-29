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Пьяца выбыл из строя до конца сезона

Источник:  Хорватский футбольный союзКомментарии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Накануне в товарищеском матче с командой Эстонии 21-летний форвард получил травму и покинул поле на носилках.

Медобследовние показало, что у Пьяцы повреждены крестообразные связки колена.

В этом сезоне нападающий принял участие в 14 матчах серии А, проведя на поле в общей сложности 448 минут, и результативными действиями не отметился.

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