Пьяца выбыл из строя до конца сезона
Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
Накануне в товарищеском матче с командой Эстонии 21-летний форвард получил травму и покинул поле на носилках.
Медобследовние показало, что у Пьяцы повреждены крестообразные связки колена.
В этом сезоне нападающий принял участие в 14 матчах серии А, проведя на поле в общей сложности 448 минут, и результативными действиями не отметился.
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