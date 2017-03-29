Иванов вошел в тренерский штаб Торгованова в сборной России

Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов стал помощником главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова. Такое решение утвердил исполком Федерации гандбола России.

Иванов занял место Льва Воронина, который после чемпионата мира во Франции сосредоточился на работе генеральным директором ФГР.

28 апреля сборная России соберется на базе в Новогорске для подготовки к двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Швецией.

«Мне очень приятно, что Федерация гандбола России доверила мне работу в мужской сборной России, – приводит слова Иванова официальный сайт ФГР. – Для меня это большой шаг вперед в карьере, мне будет приятно поработать с Дмитрием Николаевичем Торговановым. Мне с ним очень комфортно, он открытый, приятный в общении человек. Думаю, что непосредственно во время сбора нашей команды перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы со Швецией мы обговорим детали сотрудничества. Но я уже приступил к своим обязанностям. Совместно с Дмитрием Николаевичем мы начали подготовку к сбору».

Добавим, что 3 мая Россия и Швеция сыграют в Санкт-Петербурге, а на 6 мая запланирован ответный матч в Линчепинге.

После двух туров отборочного турнира Россия набрала два очка и занимает второе место в группе B.