Владимир Стогниенко: Понравилось, как со сборной Бельгии сыграл Глушаков
Российский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных товарищескому матчу между сборными России и Бельгии.
Напомним, игра состоялась накануне в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Команда Станислава Черчесова сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.
– Глушаков хорошо играл. Понравилось, – пишет Стогниенко. – Порадовало, что старались и даже прибавили в последние 20 минут. Да, бельгийцы зачахли совсем в концовке, но это их личный Алдервейрельд. Но в целом, конечно, радоваться нечему. Очень неровно и море ошибок, – считает Стогниенко.
Глушаков хорошо играл. Понравилось.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.
Порадовало, что старались и даже прибавили в последние 20 минут. Да, бельгийцы зачахли совсем в концовке, но это их личный Алдервейрельд.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.
Но в целом - конечно, радоваться нечему. Очень неровно и море ошибок.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.
Добавим, что ранее сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара в Краснодаре со счетом 0:2.
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция