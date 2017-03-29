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Владимир Стогниенко: Понравилось, как со сборной Бельгии сыграл Глушаков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных товарищескому матчу между сборными России и Бельгии.

Напомним, игра состоялась накануне в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Команда Станислава Черчесова сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.

– Глушаков хорошо играл. Понравилось, – пишет Стогниенко. – Порадовало, что старались и даже прибавили в последние 20 минут. Да, бельгийцы зачахли совсем в концовке, но это их личный Алдервейрельд. Но в целом, конечно, радоваться нечему. Очень неровно и море ошибок, – считает Стогниенко.

Добавим, что ранее сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара в Краснодаре со счетом 0:2.

Голосование: Считаете ли вы, что за время работы Станислава Черчесова сборая России стала играть лучше?

Матч

Россия - Бельгия - 3:3 (1:3)

Голы

Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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