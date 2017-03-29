Владимир Стогниенко: Понравилось, как со сборной Бельгии сыграл Глушаков

Российский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных товарищескому матчу между сборными России и Бельгии.

Напомним, игра состоялась накануне в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Команда Станислава Черчесова сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3.

– Глушаков хорошо играл. Понравилось, – пишет Стогниенко. – Порадовало, что старались и даже прибавили в последние 20 минут. Да, бельгийцы зачахли совсем в концовке, но это их личный Алдервейрельд. Но в целом, конечно, радоваться нечему. Очень неровно и море ошибок, – считает Стогниенко.

Глушаков хорошо играл. Понравилось. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.

Порадовало, что старались и даже прибавили в последние 20 минут. Да, бельгийцы зачахли совсем в концовке, но это их личный Алдервейрельд. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.

Но в целом - конечно, радоваться нечему. Очень неровно и море ошибок. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 марта 2017 г.

Добавим, что ранее сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара в Краснодаре со счетом 0:2.