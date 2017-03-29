Антон Бурдасов: Про разговоры об обмене в СКА ничего не знаю

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Антон Бурдасов рассказал, что пока не определился с местом продолжения карьеры.

- Переговоров о новом контракте с «Авангардом» еще не было. Про разговоры об обмене в СКА ничего не знаю. А пишут сейчас вообще много про что, например, о футбольной сборной. Давайте дождемся, кого назначат главным в Омске. Но в любом случае в своих планах я буду уверен в мае, тогда и узнаю, что и как будет. Сейчас ничего не скажу. Там сами увидите. Сейчас мысли совсем не об этом, - передает слова Бурдасова «Р-Спорт».

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Бурдасов в 35 играх за «Авангард» набра 25 (17+8) очков за результативность.