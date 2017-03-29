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Евгения Медведева: Я ожидала примерно такие баллы, которые и получила

Источник:  Р-СпортКомментарии

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. 17-летняя российская фигуристка получила от судей 79,01 балла и занимает первое место.

«Атмосферу чемпионата мира почувствовать удалось. Я очень люблю находиться на публике, люблю, когда на меня смотрят много людей, это уже, наверное, привычка. И я получила удовольствие, чуть-чуть усложнила свою короткую программу и с задачей справилась.

Я никогда не задумываюсь над оценками. И я понимала, что прыжок с двумя руками наверх не много что даст. Я ожидала примерно такие баллы, которые и получила», – приводит «Р-Спорт» слова Медведевой.

Напомним, своему личному рекорду в короткой программе Медведева уступила 0,2 балла.

Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.

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