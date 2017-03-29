Смольников вернулся в общую группу «Зенита»
«Зенит» продолжает подготовку к выездному матчу 21-го тура чемпионата России с «Рубином».
Сегодня питерцы провели тренировку, в которой в том числе принимали участие футболисты, вернувшиеся из расположений своих сборных, - Роберт Мак, Лука Джорджевич и Бранислав Иванович. Луиш Нету, Юрий Жирков и Жулиано, игры национальных команд которых проходили 28 марта, присоединятся к команде позднее.
Игорь Смольников, продолжающий восстанавливаться после травмы, работал в общей группе.
Встреча «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля.
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