Смольников вернулся в общую группу «Зенита»

Алексей Гасилин: На матч с «Зенитом» был особый настрой. На «Спартак» настроюсь еще больше

Форвард «Амкара» Алексей Гасилин поделился воспоминаниями о победе над «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России (1:0).