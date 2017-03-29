Анна Погорилая: Я откатала чисто, но какие оценки поставили, такие поставили
Бронзовый призер
чемпионата мира Анна Погорилая не стала комментировать судейство и свои оценки за
короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки.
«Оценки какие поставили, такие поставили. Я не судья и не имею права комментировать оценки.
Я откатала чисто, хорошо, уверенно. Но всегда есть куда стремиться», – приводит «Р-Спорт» слова Погорилой.
Напомним, 18-летняя Погорилая получила от судей 71,52 балла и занимает четвертое место после короткой программы, уступая лидеру Евгении Медведевой и двумя представителям Канады – Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.
Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.
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