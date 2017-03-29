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Нобель Арустамян: Очень интересно посмотреть на проделанную работу в «Лужниках»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о реконструкции стадиона «Лужники», которая завершится до конца текущего года.

«Очень интересно посмотреть на проделанную работу в «Лужниках». Ощущение, что стадион получился топ!», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столичный стадион будет готов раньше намеченного срока.

Отметим, что финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пройдет именно на стадионе «Лужники».

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