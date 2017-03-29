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Джастин Азеведо: Поверьте, «Ак Барс» еще не сдался

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо поделился впечатлениями от третьего матча финала Востокочной конференции между казанцами и магнитогорским «Металлургом» (2:3).

- Мы не выполнили то, что нас просил главный тренер. «Металлургу» нужны были голы, и они их забили. У нас был план на игру, но мы его не выполнили.

Мы много играли в большинстве. Действительно имели много моментов – кажется, минимум пять бросков могли достигнуть цели. Но где-то нам не повезло, где-то хорошо играла оборона соперника во главе с их габаритным вратарем. В этой серии нам противостоит очень хорошая команда – забивать по три гола за период в ворота «Магнитки» очень-очень трудно.

В чем нужно прибавить «Ак Барсу» в первую очередь? Думаю, что в концентрации. Мы начали забивать, но пропускаем слишком легкие шайбы. Этого не должно быть – нужно каждый момент доигрывать до конца.

Что думаю о следующей игре? Мы играем дома, так что все возможно. Но поверьте, мы еще не сдались, - передает слова Азеведо официальный сайт КХЛ.

Напомним, что магнитогорский «Металлург» ведет у «Ак Барса» в полуфинальной серии на «Востоке» со счетом 3-0. Следующая встреча состоится в Казани 30 марта.

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