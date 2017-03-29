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Мария Захарова: Заявление о бойкоте ЧМ-2018? Начинаем разоблачение фуксов-пуксов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Начинаем разоблачение фуксов-пуксов. Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после «задержания в Москве участников несогласованного митинга». Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала.

Буквально 23 марта на брифинге в МИДе было сказано следующее: «Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут принимать очень серьезные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы. К сожалению, #мидзнал не потеряет свою актуальность», – приводит «Газета.Ru» слова Захаровой.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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