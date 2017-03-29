Российские фигуристы Тарасова и Морозов могут сняться с чемпионата мира

Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы, полученной партнершей, сообщила ТАСС тренер спортсменов Нина Мозер.

«Во время предстартовой тренировки, во время исполнения дорожки партнер наехал на Тарасову после ее падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», – сказала она.

Чемпионат мира открылся в Хельсинки сегодня и продлится до 2 апреля.

Напомним, в этом сезоне Тарасова и Морозов стали победителями финала Гран-при.