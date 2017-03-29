Мария Сотскова: Я была немного зажата, в произвольной программе постараюсь быть раскрепощеннее

Российская фигуристка Мария Сотскова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

«Волнение присутствовало, но оно не отличалось от того, что я испытываю перед другими стартами. Чемпионат мира от чемпионата Европы отличается только названием и тем, как вокруг него выстраивают купол волнения, говоря, что это главный старт сезона, к которому готовятся всю жизнь. А так это обычные соревнования.

О месте я не думаю. Главное, получить удовольствие от своего выступления и показать свои эмоции. Сегодня мне не очень это удалось, я была немного зажата, в произвольной программе я постараюсь быть раскрепощеннее», – приводит ТАСС слова Сотсковой.

Напомним, 16-летняя дебютантка чемпионатов мира получила от судей 69,76 балла и занимает шестое место.

Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.