Мария Сотскова: Я была немного зажата, в произвольной программе постараюсь быть раскрепощеннее
Российская фигуристка
Мария Сотскова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира
в Хельсинки.
«Волнение присутствовало, но оно не отличалось от того, что я испытываю
перед другими стартами. Чемпионат мира от чемпионата Европы отличается только
названием и тем, как вокруг него выстраивают купол волнения, говоря, что это
главный старт сезона, к которому готовятся всю жизнь. А так это обычные
соревнования.
О месте я не думаю. Главное, получить удовольствие от своего
выступления и показать свои эмоции. Сегодня мне не очень это удалось, я была
немного зажата, в произвольной программе я постараюсь быть раскрепощеннее»,
– приводит ТАСС слова Сотсковой.
Напомним, 16-летняя дебютантка чемпионатов мира получила от судей
69,76 балла и занимает шестое место.
Произвольная программа у женщин запланирована на пятницу.