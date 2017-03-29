«Челси» готов включить Диего Косту по трансферу двух игроков «ПСЖ»

Тренерский штаб «Челси» проявляет интерес к двух игрокам «ПСЖ». Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.

Согласно информации источника, лондонский клуб планирует приобрести полузащитника красно-синих Хавьера Пасторе, однако, имя второго футболиста источник не называет.

При этом отмечается, что «синие» хотят заполучить игроков «ПСЖ» за счет форварда Диего Косты, который до старта этого сезона пытался вернуться в мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен заменить Косту форвардом мадридского «Реала» Альваро Моратой, с которым он работал в «Ювентусе».