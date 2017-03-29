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На сайте «Советского спорта» открылся раздел, посвященный выбору города, который примет Олимпиаду-2024

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В меню сайта «Советского спорта» появилась новая кнопка «ОИ–2024».

Она ведет на специальный раздел, где будут публиковаться материалы, посвященные борьбе за право провести летние Олимпийские игры и Паралимпийские 2024 года.

Напомним, что на Олимпиаду-2024 претендуют два города - Париж и Лос-Анджелес. Первоначально список городов-кандидатов был шире: в него входили Гамбург (Германия), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Будапешт (Венгрия). Однако сперва неблагоприятные для олимпийской заявки результаты показал референдум жителей Гамбурга и Киля, затем по внутриполитическим причинам от борьбы за право принять Игры-2024 отказались Рим и Будапешт. Теперь единственными претендентами на проведение Олимпиады-2024 являются изначальные фавориты – Париж и Лос-Анджелес. 

Победитель в борьбе главных городов Франции и Калифорнии определится 13 сентября во время 130-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Эксперты отмечали, что шансы Парижа снизились после того, как недавний чемпионат Европы вскрыл серьезные проблемы с обеспечением безопасности на спортивных мероприятиях во Франции. Кроме того, многие европейские олимпийские комитеты заинтересованы в поражении Парижа: если Игры-2024 достанутся Лос-Анджелесу, то у европейцев хорошие шансы получить следующую летнюю Олимпиаду. К тому же французские власти уже заявили, что Париж в последний раз подает заявку на проведение Игр, поэтому шансы принять Олимпиаду в 2028 году у других европейских стран в отсутствие конкуренции со стороны Парижа, Лондона и Рима значительно вырастут. На стороне американцев и экономические резоны.  Как заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, «Игры-2024 — последний в долгосрочной перспективе шанс США принять Олимпиаду, потому что интерес к подобным соревнованиям в стране угасает». Помимо всего прочего, это также означает, что Игры в Лос-Анджелесе могут стать для МОК последним шансом привлечь традиционных североамериканских спонсоров, деньги которых в последние тридцать с лишним лет составляли основу бюджета Международного олимпийского комитета.

«Советский спорт» будет внимательно следить за борьбой городов-претендентов. 

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