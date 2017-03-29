«Локомотив» – СКА. Шестеркин – в воротах, Тихонов сыграет в четвертом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на четвертый матч финала Западной конференции против «Локомотива».
Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, запасным голкипером заявлен Евгений Иванников.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков – Рукавишников , Дергачев – Тихонов – Барабанов.
Напомним, матч пройдет 29 марта и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Счет в серии 3-0 в пользу армейцев.
Матч
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически