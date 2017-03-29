Месут Озил: Возвращение в чемпионат Германии? Не исключено

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поделился планами на будущее, отметив, что может вернуться в немецкую Бундеслигу.

«Возвращение в чемпионат Германии? Не исключено. Многие члены семьи, особенно мама, хотят, чтобы я был по ближе к дому. Однако, у меня еще год по контракту с «Арсеналом». Люблю этот клуб. На данный момент вопрос с продлением соглашения остается открытым», – цитирует игрока «пушкарей» Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Озил примет решение относительно своего будущего опираясь на главного тренера «канониров» Арсена Венгера, который раздумывает над уходом из «Арсенала».

По информации СМИ, на игрока лондонской команды претендует «Фенербахче», а также «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».