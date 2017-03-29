«Локомотив» – СКА. Судницин – в воротах, Черепанов сыграет в четвертом звене
Тренерский штаб «Локомотива» определился с составом команды на четвертый матч финала Западной конференции против СКА.
Ворота будет защищать Александр Судницин, запасным голкипером заявлен Антон Красоткин.
Первое звено: Кронвалл – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;
Второе звено: Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;
Третье звено: Рафиков – Пашнин, Кадейкин – Апальков – Мосалев;
Четвертое звено: Коледов – Черепанов, Лугин – Локтионов – Аверин.
Напомним, матч пройдет 29 марта и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Счет в серии 3-0 в пользу армейцев.
Матч
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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