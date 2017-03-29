«Монако» готов продать Мбаппе «Реалу» за 112 миллионов фунтов

«Монако» готов продать «Реалу» нападающего Килиана Мбаппе за 112 миллионов фунтов стерлингов, сообщает SunSport.

Если трансфер состоится, он будет рекордным в мировом футболе. Самым дорогим пока является переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (91 миллион фунтов).

Игра 18-летнего Мбаппе стала одним из главных откровений нынешнего сезона. В 32 матча во всех турнирах игрок сборной Франции забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до 2019 года.

«Все большие европейские клубы хотят видеть его в своих рядах, однако «Реал» проявляет наибольшую настойчивость. Он давит на игрока и его семью, склоняя их к переезду в Мадрид в следующем сезоне», - сообщил французский источник, знакомый с ситуацией.