Платини стал жертвой заговора в руководстве ФИФА

Как сообщает издание Le Monde, экс-президент УЕФА Мишель Платини, отстраненный от футбольной деятельности, стал жертвой заговора в руководстве ФИФА.

Отмечается, что уход француза был организован с целью не допустить его до выборов президента Международной федерации футбола.

Также сообщается, что прежнее руководство ФИФА посчитало, что Платини не должен стать главой ФИФА, так как несет ответственность за то, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США.

По информации издания, у экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера были документы на каждого члена исполкома, которой представлял угрозу для него. Данные документы, к которым имел доступ только Блаттер, были инструментом давления на чиновников. Один из экс-чиновников ФИФА заявил: «Люди говорили, что досье убьет Платини. В ФИФА не любили Платини за его высокомерие».

Напомним, расследования в ФИФА начались еще в 2015 году. Тогда обвинения в коррупции были выдвинуты против главы организации Блаттера, Платини и других должностных лиц.

В декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. В феврале срок дисквалификации был сокращен до шести лет. А в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Платини, оставив в силе дисквалификацию, но дополнительно сократив ее до четырех лет. В июне 2016 года ФИФА сообщила, что за пять лет Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор федерации Маркус Каттнер присвоили более 79 миллионов швейцарских франков.