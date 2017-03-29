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Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь Криштиану Роналду (фото)

Источник:  Газета.RuКомментарии

Аэропорт острова Мадейра официально получил название в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который родился на этом острове.

Об этом сообщает «Газета. Ru» со ссылкой на португальское издание O Jogo.

С этого дня объект будет называться «Международный аэропорт Мадейры — Криштиану Роналду».

Торжественная церемония прошла утром 29 марта.

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