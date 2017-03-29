Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь Криштиану Роналду (фото)
Аэропорт острова Мадейра официально получил название в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который родился на этом острове.
Об этом сообщает «Газета. Ru» со ссылкой на португальское издание O Jogo.
С этого дня объект будет называться «Международный аэропорт Мадейры — Криштиану Роналду».
Торжественная церемония прошла утром 29 марта.
Международный аэропорт Мадейры сегодня официально переименовали в честь Криштиану Роналду ✈️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Gu4scDueCQ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 марта 2017 г.
А чего добился ты к 32 годам? 😉 pic.twitter.com/Q6FbGQpATX— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 марта 2017 г.
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