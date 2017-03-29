Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь Криштиану Роналду (фото)

Виталий Мутко: Подготовка газонов – главный вопрос, а то приедет Роналду, напишет в Инстаграм, а нам потом оправдываться

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает состояние газонов главным вопросом в период подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.