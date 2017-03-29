Андрей Скабелка назначен главным тренером «Авангарда», сообщается на официальном сайте омского клуба.

С 46-летним специалистом заключен долгосрочный контракт.

Напомним, предыдущим клубом Скабелки была «Сибирь», с которой он не вышел в этом сезоне в плей-офф.

«Авангард» под руководством Федора Канарейкина занял второе место в Восточной конференции, но во втором раунде Кубка Гагарина уступил в серии «Ак Барсу».