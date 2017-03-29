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Скоулз объяснил, при каких условиях «МЮ» выиграет Лигу Европы и попадет в топ-4 АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы английского клуба на победу в Лиге Европы, а также поделился мнением о перспективах команды в чемпионате Англии.

«Победа в Лиге Европы – отличный шанс выйти в Лигу чемпионов. Команда Моуринью является фаворитом нынешнего розыгрыша. Если игроки должным образом настроятся на предстоящие матчи, у них будет шанс завоевать трофей. 

Кто мог бы встать на пути у «МЮ»? Думаю, «Лион». Этот клуб тоже претендует на победу, но я не вижу особых проблем для «Манчестера» в этом турнире. 

Что касается Премьер-лиги, то у «Юнайтед» неплохие шансы на попадание в четверку лучших. Сейчас АПЛ вышла на прежний уровень. Пять команд борются за попадание в топ-4. Если «Манчестер» заработает 6 очков в матчах с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», они обязательно окажутся в числе лучших команд Англии», – приводит слова Скоулза интернет-портал Goal.

На данный момент команда Моуринью занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав 52 очка. У клуба есть еще две игры в запасе.

В Лиге Европы «Юнайтед» предстоит провести два матча с бельгийским «Андерлехтом» в рамках четвертьфинала.

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