В Измайлово пройдет благотворительный забег «Беги сколько хочешь – плати сколько можешь!»

1 апреля 2017 года в природно-историческом парке «Измайлово» пройдет необычный благотворительный забег – «Беги сколько хочешь – плати сколько можешь!». Так проект «Спорт во благо» открывает беговой сезон 2017.

Цель благотворительного забега – сбор средств на обучение подростков с синдромом Дауна футболу в рамках проекта «Футбол во имя надежды». Первый в этом году забег проекта «Спорт во благо» пройдет при поддержке Мосприроды и природно-исторического парка «Измайлово».



Суть забега проста: величину регистрационного взноса участники определяют сами, забег проходит в течение 1 часа 40 минут; протяженность одного круга забега составляет 6 км 800 м, а бежать можно, столько кругов, сколько силы позволят. Главная задача – преодолеть наибольшую дистанцию за выделенное время. Награждаться будут первые пять победителей среди мужчин и первые пять – среди женщин, показавшие лучшие результаты в абсолютном зачете. Лидеров среди мужчин и женщин, занявших первые места, будут ждать призы от природно-исторического парка «Измайлово». Каждому участнику достанется медаль.

Регистрация участников и выдача номеров будут осуществляться с 8.45 в помещении благотворительного фонда «Даунсайд Ап» по адресу: ул. 3-я Парковая, д.14 А. (500 м. от метро «Измайловская»). Старт необычного забега назначен на 10.00. Раздевалки, питание и награждение также будут на территории фонда. Чипы участники смогут получать уже непосредственно в самом парке, перед стартом. Хронометраж будет осуществляется электронными системами MyLaps ProChip и 3sport.timing. Регистрация открыта до 30 марта и доступна на сайте проекта «Спорт во благо».

Открывать беговой сезон предстоит Петру Зозуле – «атлету во благо», завершившему 1 марта свой недельный ультрамарафон в поддержку подростков синдромом Дауна. Петр пробежит под первым номером, а в финале поздравит победителей и вручит медали во время церемонии награждения.